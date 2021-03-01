Итоги проекта "Генеалогия на основе семейной микроистории" презентовали в Общественной палате Тюменской области

| Фото: https://www.duma72.ru/ | Фото: https://www.duma72.ru/

Результаты реализации проекта "Генеалогия на основе семейной микроистории", воплощенного в жизнь при поддержке Фонда президентских грантов, презентовала председатель правления Тюменского историко-родословного общества Татьяна Рябухина на заседании региональной Общественной палаты 30 марта.

Она отметила, что представители старшего поколения активно ищут возможности сохранить личные архивы, документы, фотографии. Многие из них хотят знать судьбу своих родных, участников Великой Отечественной войны и других событий. Объединившись в этом проекте, ветераны получили поддержку от генеалогов, архивистов и под руководством экспертов пришли к значимым для каждой семьи результатам.

"Сохранение исторической памяти - одно из направлений деятельности государства. Оно заинтересовано в укреплении семьи, но возможно это только при поддержке самих семей. Наш проект - это инициатива снизу, идея, которая объединяет людей разных возрастов", - подчеркнула Татьяна Рябухина.

Участники исследовали документы, фото, готовили тексты и презентации, углубленно изучали различные значимые события. Чтобы создать родословную, нужны специальные знания и умения, и все они были изложены в доступной форме по принципу "от теории - к практике", пояснила спикер. Слушатели узнали основы генеалогии, аспекты образования имен и фамилий, порядок оформления генеалогической информации, методику поиска, правила работы в архивах. В проекте семья из нескольких поколений выступила как одна команда, где старшие передают младшим воспоминания, семейные ценности, а молодые применяют современные технологии генеалогического поиска на благо семьи.

Организаторы считают, что проект успешно решает такие социальные проблемы, как незнание молодежью истории и традиций, отсутствие общих интересов у разных поколений семьи. Старые фото и документы в оцифрованном виде получают вторую жизнь - ими можно легко обмениваться между родственниками, это сплотило и объединило участников. По результатам реализации проекта был издан сборник "Генеалогия на основе семейной микроистории: методическое пособие". Для большинства авторов эта была первая публикация, и многие говорили, что обрели семейную реликвию, призналась Татьяна Рябухина.

При реализации инициативы обнаружилась проблема: для самостоятельного составления родословной нужен набор технических средств, компьютер, интернет и специфические программы, а более половины участников старшего возраста оказались не готовы к освоению всего этого. Для решения этой задачи нужны определенные просветительские проекты и занятия, помощь молодых членов семьи.

Работу проекта "Генеалогия на основе семейной микроистории" поддержала Тюменская областная дума, областной совет ветеранов, Ноябрьское землячество в Тюмени и другие НКО. Суммарная аудитория в соцсетях - более 8 тыс. человек.

Дарья Казакова