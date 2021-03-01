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Школьники и педагоги Тюмени станут участниками исторического квеста

Общество, 08:10 31 марта 2021

Тюменский областной поисковый центр | Фото: Тюменский областной поисковый центр

Исторический квест "В тылу ковалась Победа" пройдет в Тюмени 2 апреля. Его участниками станут более 350 школьников, а также команда руководителей общеобразовательных учреждений, сообщает областной поисковый центр.

Очные соревнования пройдут в формате игры с заданиями на знание истории города в годы Великой Отечественной войны. Победителем станет команда, которая справится быстрее всех.

Сразу после прохождения квеста в сквере Прощания состоится подведение итогов и торжественное награждение победителей и участников. Организаторы выступят с приветственным словом, поисковики представят литературно-музыкальную композицию, а областной поисковый центр им. Артура Ольховского передаст в музеи школ экспонаты, найденные на местах сражений и восстановленные участниками проекта "Школа реставратора".

Поисковики также организуют работу полевой кухни, передвижной музейной экспозиции "Эхо памяти" и интерактивных площадок.

Квест пройдет с 10 до 13 часов в сквере Прощания (памятник учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны).

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# квест , поисковый центр , школьники

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