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Александр Моор отметил продуктивную работу Общественной палаты Тюменской области в ключевых сферах жизни региона

Общество, 17:12 30 марта 2021

ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

С 20-летием поздравил Общественную палату Тюменской области губернатор Александр Моор. Он принял участие в работе заседания в формате ВКС.

Глава региона напомнил, что тюменцы во многом являются первопроходцами, в том числе в создании гражданских институций. Он отметил, что в повестке сегодняшнего мероприятия есть вопросы сохранения семьи и семейных ценностей, и это очень важно, потому что благодаря семьям крепнет и область, и государство. Тенденции увеличения разводов и низкого темпа естественного прироста населения вызывают беспокойство, поэтому поддержка семей всегда среди актуальных задач органов власти.

Моор напомнил, что Тюменская область с 2019 года участвует в реализации нацпроекта "Демография", в его рамках работают пять региональных проектов, семьи с детьми получают все причитающиеся им федеральные и областные выплаты, не останавливается строительство социальных объектов. В 2020 году 16 многодетных матерей получили медали "Материнская слава", 10 многодетных отцов - медали "Отцовская доблесть". Губернатор отметил, что в регионе выстроена дееспособная структура НКО, и поблагодарил Общественную палату за плодотворную консультативную поддержку таких организаций, а также за продуктивную работу во всех ключевых сферах жизни субъекта.

На заседании Общественной палаты обсуждают вопросы формирования духовно-нравственных ценностей молодых семей, роль НКО в этой работе. Будет презентован проект "Генеалогия на основе семейной микроистории". Участники обсудят работу общественного штаба по наблюдению за выборами в регионе, подготовку к празднованию Дней славянской письменности и культуры в 2021 году.

Дарья Казакова

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# Александр Моор , Общественная палата Тюменской области

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