Родительский клуб школы №31 Ишима стал победителем областной акции

РК "Свежий ветер" гимназии № 21 Тюмени | Фото: Родительский клуб. Тюменская область ВКонтакте РК "Свежий ветер" гимназии № 21 Тюмени | Фото: Родительский клуб. Тюменская область ВКонтакте

Родительский клуб "Жизнь" школы №31 Ишима признан победителем областной акции "Родительские клубы - лучшие практики: родители и педагоги на одной стороне". Акция прошла в рамках регионального конкурс социальных молодёжных инициатив "Сильные духом!"

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила руководитель ТОБОО "В защиту жизни. Тюменская область" Наталья Неделько.

"Нам второй год удаётся объединять главных людей в жизни детей и подростков – родителей и педагогов. Это отражается в формуле: “Мы оба и каждый из нас заинтересованы в том, чтобы ребенок вырос, добрым, умным, целеустремлённым, ответственным, свободным от зависимостей и раскрылись все его способности”. Хорошо, что нашим участникам удалось найти общий язык между собой и продемонстрировать традиционные и нетрадиционные методы, формы взаимодействия педагога и команды с родителями рамках Областной акции "Родительские клубы - лучшие практики"", - говорит она.

Второе место по итогам акции у родительского клуба "Свежий ветер" гимназии № 21 Тюмени. Третье место раздели клуба родителей "Атмосфера" Голышмановская школа №2 и "Мы вместе", Мизоновская основная школы, филиал Гагаринской школы Ишимского района.

Отметим, что экспертами акции для родительских клубов выступили общественные деятели Москвы, представители центра реализации молодёжных и профилактических программ Тобольска.

Областной конкурс социальных молодёжных инициатив "Сильные духом!" вошёл в число победителей конкурса президентских грантов. 23 родительских клубов появилось в школах Тюмени, Ишима, Омутинского, Ишимского районов, Голышмановского округа.

Анжела Лебедева