Началось народное голосование за имя нового аэропорта #ТобольскОкрыляет

| Фото: тобольскокрыляет.рф | Фото: тобольскокрыляет.рф

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Выбрать имя одного из пяти выдающихся исторических деятелей России, жизнь которых связана с Тобольском, для названия нового аэропорта, предлагают жителям и уроженцам города. Народное голосование #ТобольскОкрыляет началось на одноименном сайте 29 марта и продлится до 10 апреля. Дополнительные пункты проведения голосования работают в библиотеках Тобольска.

Среди кандидатов - картограф, архитектор, историк Семен Ремезов, композитор Александр Алябьев, поэт, прозаик и драматург Петр Ершов, художник и этнограф Михаил Знаменский и живописец Василий Перов.

Как рассказал председатель Общественной палаты Тобольска Василий Кожедуб, этот список формировался в несколько этапов. Первоначально в лонг-лист вошли все исторические деятели, предложенные общественными организациями города и района, Историческим советом Тобольска, гражданскими активистами. Городская палата обратилась за поддержкой к Общественной палате Тобольского района, в итоге они выступили соорганизаторами голосования и также направили свои варианты.

Кожедуб подчеркнул, что по сложившейся в РФ традиции именно общественным палатам принадлежит инициатива в таких вопросах - например, определение процесса голосования в части выбора названий для аэропортов страны во время акции "Великие имена России". "Общественная палата Тобольска сформирована из людей, которых в ее состав выдвинули общественные организации, за каждым членом палаты стоит определенное количество тоболяков и объединений, практически ни один вопрос в общественной и хозяйственной жизни города не решается без участия членов общественной палаты", - заявил он.

Шорт-лист сформировался по итогам тайного голосования палаты. Изначально его объем хотели ограничить тремя персонами, но из-за того, что Тобольск дал российскому и мировому сообществу большое количество знаменитостей в разных сферах, финальный список расширили до пяти. Гражданские активисты проводили мониторинг общественного мнения и в соцсетях, и в СМИ, и шорт-лист действительно в общих чертах отражает тот расклад мнений, который сформировался в городской среде. Пятерка кандидатур не вызвала среди тоболяков недоумения или недовольства, сообщили организаторы.

На сайте размещены краткие биографии исторических персон и информация о строительстве аэропорта. Для того, чтобы проголосовать, нужно авторизоваться с помощью смс-сообщения (это бесплатно). Итоги подведут 14 апреля и направят в качестве рекомендации как один из вариантов названия компании-застройщику. Василий Кожедуб заострил внимание на рекомендательном характере результата голосования.

Дарья Казакова