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Неделю дружбы и доброты запустили общественники в Тюменской области

Общество, 14:00 29 марта 2021

АНО «Вдохновение» | Фото: АНО «Вдохновение»

"Неделя дружбы и доброты" началась в Тюменской области. Инициатива сделать дни с 29 марта по 5 апреля особенными принадлежит благотворительному фонду "Люблю жизнь" и АНО "Вдохновение". Они проведут цикл встреч по пониманию инвалидности в школах, ВУЗах, волонтерских организациях Тюмени, Тобольска, Вагайского и Уватского районов в рамках проекта "Инклюзивный путь".

Мероприятия пройдут под эгидой программы "Формирование толерантного отношения к лицам с инвалидностью". Цель акции - социальная адаптация и интеграция лиц с инвалидностью в общество. Встречи состоятся в формате уроков, на которых преподаватель, человек с инвалидностью, состоявшийся в профессии, общественной жизни, в сфере искусства или спорта расскажет о себе, своих достижениях, об особенностях своего диагноза и этике общения с инвалидами. Затем участники занятий обсудят актуальные нравственные вопросы.

Темы, которые будут освещаться на встречах: отношение к инвалидам в современном обществе, правильное общение с инвалидами, жизнь до инвалидности и после, возможности сотрудничества и взаимодействия, социальные проекты, которые сближают, основы независимой жизни и так далее.

С 29 по 31 марта уроки проведут в Тобольске - они затронут школы №5 и №16, Тобольский медколледж и многопрофильный техникум, Тобольский индустриальный институт и Центр реализации молодежных и профилактических программ Тобольска. 1 апреля активисты отправятся в Вагайский район, где посетят колледж и школу №9, 2 апреля - Уватский район, где встретятся с воспитанниками общеобразовательной школы и школы-интерната. 4 и 5 апреля волонтеры будут работать в Тюмени, они пообщаются с молодежной администрацией города и студентами Тюменского колледжа производственных и социальных технологий.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Федерального агентства по делам молодежи, Общественной палаты региона и департамента образования и науки Тюменской области.

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# Вагайский район , инвалиды , инклюзия , социально ориентированные некоммерческие организации , Тобольск , Уватский район

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