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Всероссийский фестиваль ведущих и исполнителей игровых программ для людей с ОВЗ пройдет в Тюмени

Общество, 15:25 29 марта 2021

Тюменской областной региональной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" | Фото: Тюменской областной региональной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов"

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Всероссийский фестиваль ведущих и исполнителей игровых программ для людей с ограниченными возможностями здоровья "Затея" пройдет в Тюмени с 26 по 31 мая 2021 года. Инициатором выступило тюменское отделение ВОИ при поддержке Фонда президентских грантов.

Как отмечают организаторы, игра является не только эффективной, интересной, но и одной из самых доступных форм и методов реабилитации и социальной адаптации для инвалидов любого возраста. Для специалистов, работающих в этой сфере, фестиваль - это возможность показать свои таланты ведущих и затейников, а также получить новые знания по взаимодействию с "особыми" зрителями и участниками игрового процесса.

К участию приглашают аниматоров, исполнителей и ведущих игровых программ, организаторов досуга, социальных педагогов, студентов ВУЗов, специалистов по работе с инвалидами, работников культурно-досуговых учреждений, учреждений органов социальной защиты населения, школ, санаторно-курортных учреждений, спорта и туризма, учреждений дополнительного образования детей и молодежи.

Тема конкурсных работ фестиваля – "На орбите хорошего настроения". В рамках фестиваля на базе отеля "Восток" и театрального центра "Космос" пройдут мастер-классы и творческие лаборатории, которые проведут приглашенные гости, ведущие аниматоры и теоретики социокультурной деятельности РФ. Подать заявку нужно до 20 апреля 2021 года, вместе с ней необходимо подготовить и отправить текст сценария, видеозапись конкурсной игровой программы. Положение и программа размещены на сайте фестиваля. Дополнительная информация - по телефону: (3452) 56-89-40 (доб.5).

Дарья Казакова

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# ВОИ , люди с ОВЗ , творчество , фонд президентских грантов

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