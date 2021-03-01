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Участники тюменского проекта MediaLab 55+ осваивают графический дизайн

Общество, 18:31 25 марта 2021

Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации | Фото: Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации

Найти применение своим талантам и реализовать стремления могут участники проекта MediaLab 55+ в Тюмени. Инициативу реализует Региональный центром активного долголетия, геронтологии и реабилитации для обучения граждан старшего поколения в сфере медиаиндустрии, повышения уровня их знаний и компетенций в области журналистики, а также освоения online-сервисов, особенностей блогинга, правил создания фото- и видеоконтента.

Этой весной в центре внимания участников - изучение сервисов графического дизайна. Пожилые тюменцы уже приступили к знакомству с универсальным онлайн-редактором Canva и начали осваивать его основные инструменты. На практикумах ученики 55+ изучают инструменты платформы, рассматривают ее основные функциональные элементы: шаблоны, шрифты, иллюстрации и другое. Занятия проходят каждый четверг в 15 часов 30 минут на платформе Zoom и продлятся до конца апреля.

По итогу обучения пенсионеры научатся быстро и легко создавать интересные посты для социальных сетей, креативные видео, презентации, анимированные картинки, открытки и другие визуальные материалы.

Присоединиться к проекту можно бесплатно. Для этого необходимо иметь устройство с выходом в интернет (ПК, планшет, ноутбук, смартфон), установить программу Zoom, а затем записаться в MediaLab 55+ у координаторов по телефону: (3452) 51-50-51.

Проект соответствует основным направлениям национального проекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение", является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни.

Дарья Казакова

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# 55+ , медиаконтент , национальный проект Демография , областной геронтологический центр , пенсионеры , пожилые люди

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