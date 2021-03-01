Тюменские поисковики приняли участие во всероссийском форуме

| Фото: Областной поисковый центр им. Артура Ольховского ВКонтакте | Фото: Областной поисковый центр им. Артура Ольховского ВКонтакте

Руководитель поискового отряда школьников "Савояр", педагог дворца "Пионер" Наталья Швецова представляет Тюменскую область на всероссийском форуме "Воспитай патриота" в Москве. Она поделилась с коллегами тюменским опытом организации акции "Нам доверена Память" как формы вовлечения юных поисковиков в просветительские мероприятия для подростков и молодежи, сообщает Областной поисковый центр им. Артура Ольховского.

Форум "Воспитай патриота" проводится для обучения специалистов сферы образования современным технологиям патриотического воспитания обучающихся, а также современным социальным технологиям.

В работе тематической площадки, посвященной вопросам развития школьного поискового движения, приняли участие 40 поисковиков из 24 регионов России. Участники обменялись опытом создания и развития школьных поисковых отрядов, обсудили формы и методы работы по патриотическому воспитанию молодежи, а также определили дальнейшие перспективы работы.