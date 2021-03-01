  • 25 марта 202125.03.2021четверг
  • USD76,1535
    EUR90,0515
  • В Тюмени 0..-2 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские поисковики приняли участие во всероссийском форуме

Общество, 13:43 25 марта 2021

Областной поисковый центр им. Артура Ольховского ВКонтакте | Фото: Областной поисковый центр им. Артура Ольховского ВКонтакте

Руководитель поискового отряда школьников "Савояр", педагог дворца "Пионер" Наталья Швецова представляет Тюменскую область на всероссийском форуме "Воспитай патриота" в Москве. Она поделилась с коллегами тюменским опытом организации акции "Нам доверена Память" как формы вовлечения юных поисковиков в просветительские мероприятия для подростков и молодежи, сообщает Областной поисковый центр им. Артура Ольховского.

Форум "Воспитай патриота" проводится для обучения специалистов сферы образования современным технологиям патриотического воспитания обучающихся, а также современным социальным технологиям.

В работе тематической площадки, посвященной вопросам развития школьного поискового движения, приняли участие 40 поисковиков из 24 регионов России. Участники обменялись опытом создания и развития школьных поисковых отрядов, обсудили формы и методы работы по патриотическому воспитанию молодежи, а также определили дальнейшие перспективы работы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# поисковое движение , проект , форум

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:52 25.03.2021Тюменские эпидемиологи в 2020 году исследовали 640 проб пищи
13:43 25.03.2021Тюменские поисковики приняли участие во всероссийском форуме
13:34 25.03.2021Театры из разных городов представят спектакли для детей в Тюмени
13:29 25.03.2021У 68 человек выявили COVID-19 в Тюменской области за сутки