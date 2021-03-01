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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Студентам расскажут о профилактике ВИЧ-инфекции

Общество, 17:43 24 марта 2021

Лига добровольцев ТюмГУ ВКонтакте | Фото: Лига добровольцев ТюмГУ ВКонтакте

Лекцию по профилактике ВИЧ-инфекции прочитают в Институте физической культуры ТюмГУ. Об этом сообщают в добровольческом объединении вуза.

Встреча состоится 26 марта, начало в 13 часов 30 минут по ул. Пржевальского 37/1. Приглашают всех желающих.

Помимо важной информации от специалиста о том, как сохранить свое здоровье, можно будет пройти анонимное тестирование в мобильной лаборатории с 13 часов 30 минут до 15 часов.

Дарья Казакова

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# ВИЧ , добровольцы , профилактика , студенты , ТюмГУ

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