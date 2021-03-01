Студентам расскажут о профилактике ВИЧ-инфекции

| Фото: Лига добровольцев ТюмГУ ВКонтакте | Фото: Лига добровольцев ТюмГУ ВКонтакте

Лекцию по профилактике ВИЧ-инфекции прочитают в Институте физической культуры ТюмГУ. Об этом сообщают в добровольческом объединении вуза.

Встреча состоится 26 марта, начало в 13 часов 30 минут по ул. Пржевальского 37/1. Приглашают всех желающих.

Помимо важной информации от специалиста о том, как сохранить свое здоровье, можно будет пройти анонимное тестирование в мобильной лаборатории с 13 часов 30 минут до 15 часов.

Дарья Казакова