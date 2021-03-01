В Тюмени развенчивают мифы о Великой Отечественной войне на уроках-беседах

| Фото: из сообщества областного поискового центра им. Артура Ольховского во ВКонтакте | Фото: из сообщества областного поискового центра им. Артура Ольховского во ВКонтакте

Поисковики проводят с учащимися 7-11 классов тюменских школ дискуссионные уроки-беседы "Великая Отечественная война: разрушение мифов".

Дискуссионная игра по Великой Отечественной войне предусматривает совместное решение различных вопросов, связанных с историей. "Мы развенчивает существующие сейчас мифы о том, почему советский народ одержал победу. Некоторые школьники считают, что на исход сражений повлияла большая территория страны и климатические условия. Объясняем, что самое важное, что привело к победе, – это самоотверженность и мужество солдат", – поделилась руководитель музея истории поискового движения Тюменской области Татьяна Смирнова.

Идея создания дискуссионной игры-беседы возникла после передвижной выставки "Без срока давности". После просмотра экспозиции о зверствах нацистов и их пособников школьники высказывали различные мнения, в том числе учащиеся говорили, что немцы просто выполняли приказ. Татьяна Смирнова уточняет, что в данном случае необходимо объяснять, что немцы не просто выполняли приказ – это преступление, у которого нет срока давности. Поэтому поисковики решили подробнее поговорить с ребятами на тему Великой Отечественной войны.

По мнению руководителя музея поисковиков, для сегодняшних школьников события Великой Отечественной войны кажутся далекими, а порой будто ненастоящими, "игрушечными". Когда начинаешь рассказывать молодому поколению о том, что страна сопротивлялась 1418 дней, они начинают понимать, что граждане Советского Союза были единственными, кто смог остановить противника.

"Необходимо объяснять такие вещи, потому что с каждым годом среди школьников возникают различные вопросы. Эти события являются, наверно, самыми страшными в истории человечества, забывать о них мы не имеем права. В ходе игры сравниваем снаряжение советского воина и немецкого солдата, чтобы развенчать миф о том, что наши воины не были готовы к войне и оборонялись палками. Встречи проходят в таком русле. У ребят есть возможность высказать свою точку зрения, убедиться правы они или нет. Как бы нам не хотелось, но мнения о том, что Советский Союз победил, потому что все боялись Сталина, в молодежной среде есть. В ходе игры работаем с документами и предметами, найденными в ходе полевых поисковых экспедиций. Это помогает сформировать мнение по историческим вопросам с разных сторон", – добавила Татьяна Смирнова.

Встречи со школьниками проводятся в музее поискового движения Тюменской области, который открыт по адресу: ул. Геологоразведчиков, 6а. С 22 марта поисковики провели девять игр, в плане – 20 таких занятий. Татьяна Смирнова отмечает, что у учащихся есть большой интерес к таким уроком. Встречи продлятся примерно до 7 апреля.

Инна Пахомова