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Крупный фестиваль тактических игр пройдет в Упоровском районе

Общество, 18:30 29 марта 2021

из архива Германа Приба | Фото: из архива Германа Приба

Большой фестиваль тактических игр планируют провести в Упоровском районе в мае 2021 года. Частью события станет областной турнир по лучным боям.

Об этом рассказал директор Федерации лучного боя Тюменской области Герман Приб.

Ожидается, что на спортивном мероприятии соберутся ребята из девяти районов Тюменской области. Сейчас ведутся переговоры.

из архива Германа Приба | Фото: из архива Германа Приба

Отметим, общественники с 23 по 25 марта посетили Армизонский, Омутинский, Юргинский и Сорокинский районы в рамках грантовой поддержки Росмолодежи. В населенных пунктах они провели соревнования по лучным боям. "Эмоции у подростков, конечно, запредельные, когда для них проводишь что-то новенькое", – отметил Герман Приб.

Инна Пахомова

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# лучные бои , турниры

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