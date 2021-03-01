О роли региональных НКО в поддержке семей, детей и материнства рассказали в Общественной палате Тюменской области

| Фото: Региональный центр "Семья" ВКонтакте | Фото: Региональный центр "Семья" ВКонтакте

О роли НКО Тюменской области в формировании нравственных ценностей молодых семей рассказала председатель комиссии по социальной политике, поддержке семьи, детей и материнства Светлана Максимова на заседании региональной Общественной палаты 30 марта.

Она напомнила, что члены комиссии - это видные общественные представители, имеющие многолетний опыт реализации проектов в сфере организации работы с семьями. Направление деятельности комиссии - решение проблем молодых семей, семей с детьми, это и семейные приемные, и консультирование, и целый спектр оздоровительных, досуговых, спортивных и обучающих мероприятий.

Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" проводит заезды выходного дня в оздоровительные загородные центры для семей, где есть трудности в общением с детьми, для многодетных и замещающих семей. С 2012 года в таких мероприятиях приняли участие более 600 семей, это около 3 тыс. родителей и детей. Программа оздоровления и реабилитации "Мать и дитя" рассчитана на детей от 3 до 17 лет, которые имеют бронхолегочные заболевания или атопический дерматит. Смены проходят на базе детских загородных лагерей юга Тюменской области и в гостевых домах Черноморского района Республики Крым. Результаты показали динамику у 73% участников смен. Еще одна инициатива ассоциации - реабилитационная система для семей, переболевших COVID-19. Эта программа направлена на создание благоприятных условий для комплексного восстановления здоровья семей, нуждающихся в курсе реабилитации, медицинском и психолого-педагогическом сопровождении, а также в разнообразном совместном досуге, который сплотит отношения в семье и вернет позитивный настрой после болезни. Показание к реабилитации - перенесенная вирусная пневмония. Впервые программа запущена в зимний период 2020-2021 годов, ею уже воспользовались 50 человек.

Центр развития социальных проектов Тюменской области "Милосердие", руководит которым Андрей Якунин, реализует при поддержке Фонда президентских грантов проект "Новая надежда". Это отделение для комплексной реабилитации и постреабилитационного сопровождения женщин, в том числе с детьми, зависимых от психоактивных веществ и находящихся в кризисной ситуации. Отделение рассчитано на 20 мест и принимает пациенток со всего юга Тюменской области. Здесь созданы условия для проживания, проведения реабилитации, обучения и оказания социально-психологической помощи. Занятия проходят по утвержденной программе, включают в себя курс тренингов и лекций по обучению социально-бытовым навыкам и ЗОЖ, регулярные встречи с психологом. За год отделение помогло 41 женщине и 36 детям.

Тюменское региональное отделение Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) с 2007 года реализует областной конкурс молодых семей "Сердца двух". Этот проект призван повысить престиж семьи и популяризовать семейные ценности, распространять положительный опыт семейного воспитания и ответственного родительства. Участники проекта - семьи, где один или оба супруга имеют инвалидность. Главная цель - воодушевить тех, кто находится в самом начале семейного пути, показать примеры верности, любви и терпения, передать опыт супругов со стажем.

Еще одна НКО, Западно-Сибирский региональный центр медиации и права, с 2016 года ведет социально-ориентированный проект "Сохраним семью сами" по оказанию медиативной помощи семьям, имеющим несовершеннолетних детей. Деятельность общественников по профилактике и регулированию семейно-правовых споров в 2016 году получила третье место на региональном этапе всероссийского конкурса "Содействие" ОП РФ, а в 2018 году организация выиграла президентский грант. Работа ведется в непосредственном взаимодействии со службой Уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области, органами судебной власти, образования, опеки и попечительства, региональной Общественной палаты, центром "Семья" и другими СО НКО. В ходе реализации проекта с депутатами облдумы разрабатываются предложения по совершенствованию семейного кодекса. Просветительские занятия проводятся с родительским активом школ Тюмени и Тюменского района. Центр помогает на досудебном этапе, так и на стадии судебного разбирательства, в областной столице работают несколько кабинетов медиации.

На базе учреждения ямальского детского дома "Сияние Севера" совместно с тюменскими СО НКО реализуются проекты, направленные на формирование нравственных ценностей. Педагоги, медработники и воспитанники, в том числе с ОВЗ, воплощают в жизнь коллективные и индивидуальные проекты различной направленности. Совместная проектная деятельность формирует детско-взрослые межличностные отношения, отметила Светлана Максимова.

Целый ряд мероприятий реализует региональный центр "Семья". Они выстроили механизм государственно-некоммерческого партнерства, который позволяет реализовать целый перечень флагманских проектов в области формирования семейных ценностей. Например, проект "Можно любить сильнее" с 2019 года позволяет молодым семьям, решившим стать родителями, получить в любое время и бесплатно индивидуальную или семейную консультацию. Организовано социально-психологическое консультирование в ситуации репродуктивного выбора "Жизнь" в сотрудничестве с Ассоциацией психологов Тюменской области. С беременными женщинами работает межведомственная команда специалистов, куда входят врачи-акушеры-гинекологи женских консультаций, соцработники КЦСОН, медицинские психологи. Ежегодно только в результате профессиональной работы психологов в среднем сохраняются 240 детей, а это восемь школьных классов.

Центром защиты материнства "Покров" совместно с департаментами соцразвития и здравоохранения Тюменской области ведется работа по профилактике разводов через популяризацию традиционных семейных ценностей, проводятся лекции для кризисных беременных, семинары для НКО и волонтеров по доабортному консультированию.

Региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) проводит на своей площадке семейные приемные. Работает служба сопровождения семей с детьми-инвалидами, включающая в себя консультативную помощь в содействии получения ведомственных услуг, не являющихся социальными, это юридические, психологические, педагогические и медицинские, помощь в получении родителями компетенций и возможности самоадвокатирования для исчерпания случая, поддержку специалистами, которые сами пережили подобные ситуации.

Светлана Максимова подчеркнула, что это - далеко не полный перечень проектов и программ, которые реализуются НКО в Тюменской области для поддержки семей, детей и материнства.

Дарья Казакова