Тюменские общественники обеспокоены последствиями ограничений в работе загородных и палаточных лагерей

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При сохранении ограничений на заполняемость оздоровительных стационарных лагерей и запрете на палаточные лагеря огромное количество детей и подростков в летние каникулы будут предоставлены сами себе, что приведет к росту преступности, увеличению несчастных случаев и вовлечению их в различные интернет-сообщества. Такое мнение выразила председатель комиссии по социальной политике, поддержке семьи, детей и материнства Светлана Максимова на заседании региональной Общественной палаты 30 марта.

"Ограничения плюс переход на новые нормативные документы без переходного периода, плюс окончание каникул по контрольным мероприятиям - в этих условиях становится вопрос не развития, а выживания, важно срочно поднимать вопрос о снятии ограничений по учреждениям отдыха и оздоровления детей и молодежи, чтобы избежать закрытия этой отрасли и обеспечить полезную занятость детей в каникулы", - подчеркнула она.

Напомним, по требованиям Роспотребнадзора к проведению летней оздоровительной кампании, детские оздоровительные лагеря могут быть заполнены на 75%. Регионам дано право самостоятельно принимать решение об открытии палаточных лагерей в зависимости от эпидемиологической ситуации в субъекте.

Помимо этого, от имени комитета для поддержки нацпроекта "Демография" она рекомендовала департаменту здравоохранения ввести стимулирование из областного бюджета для мотивации врачей и акушеров-гинекологов, медработников на сохранение беременности у женщин, намеренных ее прервать. Максимова считает важным обязать частные медицинские учреждения, где есть услуга аборта, проводить обязательное доабортное консультирование.

Органам исполнительной власти в сфере образования и органам местного самоуправления при формировании планов деятельности и культурно-массовых, просветительских, воспитательных мероприятий, в том числе направленных на сохранение и пропаганду духовно-нравственных ценностей, разработать эффективный механизм государственно-некоммерческого партнерства, опираясь на деятельность уже зарекомендовавших себя СО НКО, имеющих опыт и готовых к реализации этих проектов.

Все эти предложения нашли отражение в итоговой резолюции заседания Общественной палаты Тюменской области.

Дарья Казакова