  • 31 марта 202131.03.2021среда
  • USD75,7023
    EUR88,8821
  • В Тюмени 0..2 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские общественники обеспокоены последствиями ограничений в работе загородных и палаточных лагерей

Общество, 14:51 31 марта 2021

Ребячья республика ВКонтакте | Фото: Ребячья республика ВКонтакте

Далее в сюжете Итоги проекта "Генеалогия на основе семейной микроистории" презентовали в Общественной палате Тюменской области

При сохранении ограничений на заполняемость оздоровительных стационарных лагерей и запрете на палаточные лагеря огромное количество детей и подростков в летние каникулы будут предоставлены сами себе, что приведет к росту преступности, увеличению несчастных случаев и вовлечению их в различные интернет-сообщества. Такое мнение выразила председатель комиссии по социальной политике, поддержке семьи, детей и материнства Светлана Максимова на заседании региональной Общественной палаты 30 марта.

"Ограничения плюс переход на новые нормативные документы без переходного периода, плюс окончание каникул по контрольным мероприятиям - в этих условиях становится вопрос не развития, а выживания, важно срочно поднимать вопрос о снятии ограничений по учреждениям отдыха и оздоровления детей и молодежи, чтобы избежать закрытия этой отрасли и обеспечить полезную занятость детей в каникулы", - подчеркнула она.

Напомним, по требованиям Роспотребнадзора к проведению летней оздоровительной кампании, детские оздоровительные лагеря могут быть заполнены на 75%. Регионам дано право самостоятельно принимать решение об открытии палаточных лагерей в зависимости от эпидемиологической ситуации в субъекте.

Помимо этого, от имени комитета для поддержки нацпроекта "Демография" она рекомендовала департаменту здравоохранения ввести стимулирование из областного бюджета для мотивации врачей и акушеров-гинекологов, медработников на сохранение беременности у женщин, намеренных ее прервать. Максимова считает важным обязать частные медицинские учреждения, где есть услуга аборта, проводить обязательное доабортное консультирование.

Органам исполнительной власти в сфере образования и органам местного самоуправления при формировании планов деятельности и культурно-массовых, просветительских, воспитательных мероприятий, в том числе направленных на сохранение и пропаганду духовно-нравственных ценностей, разработать эффективный механизм государственно-некоммерческого партнерства, опираясь на деятельность уже зарекомендовавших себя СО НКО, имеющих опыт и готовых к реализации этих проектов.

Все эти предложения нашли отражение в итоговой резолюции заседания Общественной палаты Тюменской области.

Дарья Казакова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# аборт , загородные лагеря , летняя оздоровительная кампания , Общественная палата Тюменской области , палаточный лагерь , социально ориентированные некоммерческие организации

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:27 31.03.2021Итоги проекта "Генеалогия на основе семейной микроистории" презентовали в Общественной палате Тюменской области
16:18 31.03.2021В школах Тюменской области начинается запись детей в первый класс
16:05 31.03.2021Тюменский мост Влюбленных подсветят синим цветом 2 апреля
15:54 31.03.2021В школах Тюменской области заработает онлайн-платформа "Сферум"