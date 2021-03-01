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В Тобольске стартует проект "Свобода жизни или виляние хвостиком"

Общество, 18:15 31 марта 2021

Центр помощи бездомным животным "Право на жизнь" Тобольск ВКонтакте

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Волонтерский проект сотрудников СИБУРа "Свобода жизни или виляние хвостиком" стартует в Тобольске с 1 апреля. Он получил поддержку по итогам конкурсной программы "Формула хороших дел", сообщает ЗапСибНефтехим.

Волонтеры каждое воскресенье будут помогать в приюте для бездомных животных "Право на жизнь". В приюте проживают собаки и кошки. Помочь питомцам можно кормами. В пакет вложить листок с ФИО и email участников акции и передать куратору акции Анастасии Просяник, телефон 8-982-903-83-00.

Центр помощи бездомным животным "Право на жизнь" Тобольск ВКонтакте

Можно также приехать в приют на субботник и помочь с заготовкой дров, подготовкой территории к возведению вольеров для собак и их установкой. Дата и время выездов в приют: 4, 18 апреля, 2, 16, 30 мая, 6, 13, 20 июня с 12 часов, адрес: Тобольск, подгорная часть города, район ДОЗА (конечная маршрута автобуса № 3).

По всем вопросам участия в акции обращаться к координатору, послу программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел" в Тобольске Анастасии Просяник, ProsyanikAP@nkhtk.ru, 8-982-903-83-00.

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# волонтеры , кошки , приют , СИБУР , собаки

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