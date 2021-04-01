В Тюмени для детей с аутизмом покажут спектакль "Бармалей"

| Фото: театр "Ангажемент" во ВКонтакте | Фото: театр "Ангажемент" во ВКонтакте

Поход в театр "Ангажемент" организует для детей с аутизмом автономная организация "Открой мне мир" в Тюмени 2 апреля. Ребята вместе с родителями побывают на спектакле "Бармалей".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала администратор АНО "Открой мне мир" Татьяна Хоперия.

"Поход в театр мы организуем по случаю Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма. Всего будут две группы – с детьми помладше и постарше. Кроме представления, ребят и их родителей ждет красивая фотозона. Также мы раздадим пособия о том, куда могут пойти учиться дети после окончания школы и справочник от всероссийской организации родителей детей-инвалидов", - рассказала она.

Всего спектакль посетят 160 детей и родителей. Татьяна Хоперия добавила, что билеты уже закуплены. По ее словам, это это не первое мероприятие, которое проводит организация для ребят с аутизмом. Ранее они побывали в цирке.

Отметим, Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма ежегодно отмечается 2 апреля. Мероприятия, которые проводят в этот день, направлены на привлечение внимания общественности к необходимости помогать людям с аутизмом и повышать качество их жизни.

Любовь Голышева