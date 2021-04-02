В Тюмени не подтвердилась информация о минировании психиатрического диспансера

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Предметов, представляющих опасность, сотрудники полиции в психиатрическом диспансере не обнаружили.

Напомним, днем 2 апреля, около 12 часов по местному времени в правоохранительные органы поступило сообщение о подозрительном предмете. Персонал был эвакуирован из здания. На месте дежурили медики, полицейские и сотрудники управления Росгвардии Тюменской области.

"После получения информации сотрудники полиции выезжали для проверки сообщения. В результате обследования предметов, представляющих опасность, не обнаружено", – сообщили агентству "Тюменская линия" в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Инна Пахомова