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В Тюмени не подтвердилась информация о минировании психиатрического диспансера

Происшествия, 14:14 02 апреля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Предметов, представляющих опасность, сотрудники полиции в психиатрическом диспансере не обнаружили.

Напомним, днем 2 апреля, около 12 часов по местному времени в правоохранительные органы поступило сообщение о подозрительном предмете. Персонал был эвакуирован из здания. На месте дежурили медики, полицейские и сотрудники управления Росгвардии Тюменской области.

"После получения информации сотрудники полиции выезжали для проверки сообщения. В результате обследования предметов, представляющих опасность, не обнаружено", – сообщили агентству "Тюменская линия" в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

ИА "Тюменская линия"

Инна Пахомова

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# ложное минирование , полиция , психиатрический диспансер

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