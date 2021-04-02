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Психиатрический диспансер в Тюмени эвакуировали из-за сообщения о взрывном устройстве

Происшествия, 13:27 02 апреля 2021

ИА "Тюменская линия"

Специалисты группы разминирования выехали по вызову к психиатрическому диспансеру на ул. Червишевский тракт в Тюмени.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном управлении Росгвардии.

По словам очевидцев, из здания эвакуировали персонал. К месту стянулись пожарные, медики, полицейские.

"Сообщение о подозрительном предмете поступило в правоохранительные органы около 12 часов", - сказал собеседник агентства "Тюменская линия", отвечая на вопрос о проводимой в психиатрическом диспансере эвакуации.

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Волна "минирований" прошла и 31 марта в разных городах России. В этот день были эвакуированы сотрудники мэрии Тюмени, Новосибирска, Сургута, Омска и Саратова. Угрозы не подтверждались ни разу.

Инна Пахомова

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# ложное минирование , полиция , психиатрический диспансер , Росгвардия

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