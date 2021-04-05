В Абатском районе открыли новый ФАП

| Фото: Областная больница № 4 | Фото: Областная больница № 4

Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Болдырево Абатского района. Строительство модульного здания, его оснащение медицинским оборудованием и мебелью проводилось в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба областной больницы № 4.

Для оказания первичной медико-санитарной и неотложной помощи ФАП располагает электрокардиографом, автоматическим дефибриллятором, портативным аппаратом для экспресс-диагностики сахара, гемоглобина и уровня холестерина крови, цифровым индикатором внутриглазного давления, пульсоксиметром, УФ-бактерицидным рециркулятором для обеззараживания воздуха помещений.

ФАП также оснащен современной компьютерной техникой. А подключение к сети интернет позволит использовать возможности телемедицины: проводить медицинские консультации с узкими специалистами в режиме видеосвязи и на месте записываться на прием к врачам областной больницы № 4.

Получить первичную доврачебную медико-санитарную помощь в новом медпункте смогут жители Болдырево, а также деревень Сысоева и Берендеева.

Медицинская сестра Вера Беляева и заведующая ФАПом Татьяна Гостева отметили, что запуск в эксплуатацию нового здания – долгожданное событие.

"Мы рады тому, что именно на нашей территории построили новое здание, оснастили его современным и нужным оборудованием. У нас теперь есть санузел и горячая вода. В здании ФАПов есть кабинет приема фельдшера, медицинской сестры, процедурный кабинет, служебные и технические помещения. Здесь даже для маломобильных предусмотрены все условия", - рассказали медики.