Каждый второй тюменец доволен своей профессией

| Фото: www.sibur.ru | Фото: www.sibur.ru

48% жителей Тюменской области удовлетворены своей профессией. Таковы результаты опроса, проведенного службой исследований hh.ru

Довольные своей профессией люди чаще всего работают в сфере спорта и красоты, среди высшего менеджмента и HR-менеджеров.

34% выбранной когда-то профессией недовольны, остальные затруднились ответить. Неудовлетворенных своей профессией более вероятно встретить среди административного персонала, в автобизнесе и продажах.

"Если же говорить о текущем, либо последнем месте трудоустройства, то удовлетворены им больше половины: 56 процентов жителей Тюменской области сообщают, что в целом работа их устраивает. Это самый высокий показатель в России. Лишь 38 процентов опрошенных дают не лучшую оценку своей занятости. Наиболее довольны своей работой ИТ-специалисты, наименее – строители", - рассказал директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.

73% тюменцев считают, что их работа приносит пользу миру – и это тоже самый высокий процент среди регионов страны. Для сравнения: по России в целом доля таких респондентов составила 56%. Чаще всего это медики, рабочие, а также ученые и педагоги. Обратной точки зрения о своей занятости придерживаются 21%, обычно это бухгалтеры, юристы и маркетологи.