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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

У 50 человек подтвердился COVID-19 в Тюменской области

Общество, 13:35 06 апреля 2021

Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

50 человек заболели COVID-19 в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявили 8 тыс. 328 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

12,1% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 389 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 тыс. 902 человека.

В Москве заболели 1 тыс. 747 человек, в Санкт-Петербурге - 702, в Московской области - 533.

В Свердловской области подтвердили 138 случаев болезни, в Челябинской области - 122, в Ханты-Мансийском автономном округе - 59, в Курганской области - 38, в Ямало-Ненецком автономном округе - 20.

Всего на сегодняшний день в России выявили 4 млн 597 тыс. 868 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировали 101 тыс. 106 летальных исходов, выздоровели 4 млн 220 тыс. 35 человек.

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# коронавирус

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