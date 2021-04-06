В Тюмени предложили установить спецконтейнеры для утилизации одноразовых масок и перчаток

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Влияние пандемии на загрязнение окружающей среды – одна из проблем, которые вызывают особый интерес у жителей Тюменской области. Таков вывод участников проекта "Школа парламентаризма", которые провели серию из 10 социальных опросов. На вопросы молодых политиков, сообщает пресс-служба общественной организации "Молодая гвардия", ответили 5 тыс. человек.

89% опрошенных указали на то, что из-за пандемии в жизни общества появилось огромное количество одноразовых масок и перчаток. При отсутствии информации об их утилизации, использованные средства защиты, наполняют улицы города. Для решения этой проблемы команды "Школа парламентаризма" разрабатывают информационную кампанию, информирующую о правильной переработке средств индивидуальной защиты, и установку специализированных контейнеров.

Также опрошенных тюменцев беспокоит буллинг в школе (агрессивное преследование одного из членов коллектива), влияние пандемии на работу образовательных учреждений, создание условий для развития здорового образа жизни в муниципалитетах, молодежное движение в СМИ.

Разработка и проведение опросов, по мнению руководителя ТРО ВОО "Молодая Гвардия" Владимира Сбитнева, станет основой для дальнейшего создания социальных проектов.

"Основная задача политика – решать актуальные проблемы населения, - заявил он. - Проведение социального опроса с целью сбора данных, мы включили в образовательную программу осознано. Это позволит участникам учиться политическим технологиям на реальных проблемах жителей нашего города. По списку тем и качеству подготовки команд могу сказать, что по завершении "Школы парламентаризма" мы получим 10 эффективных социальных проектов от наших выпускников".

Проверить это участники "Школы парламентаризма" смогут уже со следующей недели на стажировке на приеме депутатов.