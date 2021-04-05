У 51 человека выявили COVID-19 в Тюменской области за сутки

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

51 случай коронавируса подтвердился в Тюменской области за сутки. Всего в России выявлено 8 тыс. 646 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

13% пацинетов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 343 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 тыс. 52 человека.

В Москве заболели 1 тыс. 876 человек, в Санкт-Петербурге - 707, в Московской области - 593.

В Свердловской области выявили 141 заболевшего, в Челябинской области - 123, в Ханты-Мансийском автономном округе - 70, в Курганской области - 39, в Ямало-Ненецком автономном округе - 21.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 589 тыс. 540 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 100 тыс. 717 летальных исходов, выздоровели 4 млн 211 тыс. 133 человека.