53 случая заболевания COVID-19 зафиксированы в Тюменской области за минувшие сутки

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

53 случая заболевания COVID-19 зафиксированы в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб. Всего с начала пандемии в регионе выявлен 33 тыс. 817 случай новой коронавирусной инфекции.

В течение последних суток в Тюменской области выздоровели от COVID-19 60 человек, за весь период - 31 тыс. 911 человек. В общем количестве заболевших за сутки - 1 ребенок. На ИВЛ находятся 15 пациентов, под медицинским наблюдением остаются 4 тыс. 914 человек, на перевахтовке находятся 580 человек.

Несмотря на усилия врачей, скончались 5 человек в возрасте от 57 до 84 лет. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 414 пациентов с коронавирусом

По данным федерального оперативного штаба, в России за сутки выявлено 8 тыс. 817 случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 13,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 357 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 тыс. 212 человек.