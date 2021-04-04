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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Компьютерный томограф помог спасти 74-летнюю тюменку с COVID-19

Общество, 19:31 04 апреля 2021

Фото: dz.admtyumen.ru

Компьютерный томограф, установленный по распоряжению главы региона Александра Моора, помог спасти 74-летнюю тюменку, которая перенесла коронавирус с 90% поражением лёгких. Женщину выписали на амбулаторное наблюдение из моногоспиталя Тюменской областной инфекционной больницы.

За медицинской помощью пожилая женщина с сахарным диабетом и сердечно-сосудистой патологией обратилась около месяца назад, когда почувствовала нехватку воздуха при ходьбе. Врачи сумели спасти больную, не прибегая к ИВЛ с интубацией трахеи, сообщает "Мегатюмень".

Врачи отмечают, что успех лечения частично обусловлен наличием в больнице собственного компьютерного томографа, который был установлен в инфекционном стационаре по поручению губернатора Тюменской области в июне 2020 года.

"С появлением томографа время обследования сокращено до минимума, диагностика выполняется пациенту сразу, как только возникла необходимость, и столько раз, сколько потребует динамическое наблюдение больного. Это позволяет нам следить за динамикой заболевания и эффективнее помогать тем, у кого начала развиваться пневмония", - отметила руководитель моноинфекционного госпиталя Евгения Семенюк.

На сегодня с помощью КТ-аппарата в Областной инфекционной больнице выполнено более 12 тыс. исследований больным коронавирусом.

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