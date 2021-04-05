  • 5 апреля 20215.04.2021понедельник
  • В Тюмени 6..8 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Туристов из Тюменской области оштрафовали на более 800 тысяч рублей

Общество, 09:48 05 апреля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Туристов из Тюменской области, вернувшихся из зарубежных стран и не занесших результаты тестов на COVID-19 на Единый портал госуслуг, оштрафовали на сумму более 800 тыс. рублей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Штраф за восемь месяцев составил 856 тыс. 315 рублей. 357 граждан нарушили сроки обязательного обследования. На них составили протоколы об административном правонарушении. На сегодняшний день суд рассмотрел 76.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ от 18 марта 2020 года, всем прибывшим из-за рубежа россиянам в течение трех дней после возвращения необходимо сдать тест на коронавирус методом ПЦР. Затем самостоятельно разместить результат на Едином портале государственных и муниципальных услуг. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

С 1 августа 2020 года в регион воздушным транспортом из-за границы прибыло более 23 тыс. человек, из них большинство прошли обследование на коронавирус в течение трех дней после возвращения и разместили результаты тестирования на портале госуслуг.

У 183 жителей области выявили коронавирусную инфекцию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус , Роспотребнадзор , туристы

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:58 05.04.2021Челябинские юные спасатели одержали победу на соревнованиях в Тюмени
11:46 05.04.2021Организаторов концерта Натальи Орейро в Тюмени привлекут к ответственности
11:37 05.04.2021В девяти селах Тюменского района откачивают талую воду
11:16 05.04.2021Солисты лучших оперных театров России и Европы споют для тюменских медиков