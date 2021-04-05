Туристов из Тюменской области оштрафовали на более 800 тысяч рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Туристов из Тюменской области, вернувшихся из зарубежных стран и не занесших результаты тестов на COVID-19 на Единый портал госуслуг, оштрафовали на сумму более 800 тыс. рублей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Штраф за восемь месяцев составил 856 тыс. 315 рублей. 357 граждан нарушили сроки обязательного обследования. На них составили протоколы об административном правонарушении. На сегодняшний день суд рассмотрел 76.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ от 18 марта 2020 года, всем прибывшим из-за рубежа россиянам в течение трех дней после возвращения необходимо сдать тест на коронавирус методом ПЦР. Затем самостоятельно разместить результат на Едином портале государственных и муниципальных услуг. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

С 1 августа 2020 года в регион воздушным транспортом из-за границы прибыло более 23 тыс. человек, из них большинство прошли обследование на коронавирус в течение трех дней после возвращения и разместили результаты тестирования на портале госуслуг.

У 183 жителей области выявили коронавирусную инфекцию.