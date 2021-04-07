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На пешеходном переходе в Тюмени Range Rover сбил мужчину

Происшествия, 11:37 07 апреля 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

57-летнего мужчину сбили на пешеходном переходе на ул. Малыгина в Тюмени 7 апреля.

ДТП произошло неподалеку от дома № 48. "Автомобиль Range Rover сбил мужчину. По предварительным данным, ночью светофор работал в режиме желтого мигания. За рулем иномарки была 18-летняя девушка. Водительское удостоверение получила в конце декабря", – сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

У мужчины, по предварительным данным, диагностированы тяжелые травмы. Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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