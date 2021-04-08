В Тюменском районе мужчины украли 10 мусорных баков и сдали на металлолом

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Двоих мужчин, виновных в краже мусорных баков, осудили в Тюменском районе, сообщает Тюменский областной суд.

В январе 2021 г. мужчины похитили с улиц с. Онохино четыре металлических контейнера для твердых бытовых отходов, которые сдали в утиль. Спустя несколько дней они снова украли четыре мусорных контейнера в с. Онохино. Также увезли два мусорных контейнера из д. Головина. В общей сложности похищено 10 металлических баков на сумму чуть более 53 тыс. рублей.

Полицейские задержали подозреваемых в кражах. Тюменский районный суд назначил каждому наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно.