В Тюменском районе мужчины украли 10 мусорных баков и сдали на металлолом
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Двоих мужчин, виновных в краже мусорных баков, осудили в Тюменском районе, сообщает Тюменский областной суд.
В январе 2021 г. мужчины похитили с улиц с. Онохино четыре металлических контейнера для твердых бытовых отходов, которые сдали в утиль. Спустя несколько дней они снова украли четыре мусорных контейнера в с. Онохино. Также увезли два мусорных контейнера из д. Головина. В общей сложности похищено 10 металлических баков на сумму чуть более 53 тыс. рублей.
Полицейские задержали подозреваемых в кражах. Тюменский районный суд назначил каждому наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно.