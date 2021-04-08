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В Тюменском районе мужчины украли 10 мусорных баков и сдали на металлолом

Происшествия, 14:23 08 апреля 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Двоих мужчин, виновных в краже мусорных баков, осудили в Тюменском районе, сообщает Тюменский областной суд.

В январе 2021 г. мужчины похитили с улиц с. Онохино четыре металлических контейнера для твердых бытовых отходов, которые сдали в утиль. Спустя несколько дней они снова украли четыре мусорных контейнера в с. Онохино. Также увезли два мусорных контейнера из д. Головина. В общей сложности похищено 10 металлических баков на сумму чуть более 53 тыс. рублей.

Полицейские задержали подозреваемых в кражах. Тюменский районный суд назначил каждому наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно.

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# контейнеры , кража

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