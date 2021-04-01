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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменец разбил наледью стекло чужого автомобиля

Происшествия, 16:04 12 апреля 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Тюменца, подозреваемого в умышленном повреждении автомобиля, задержала полиция. Как сообщает городское управление МВД, конфликт возник между владельцем магазина и девушкой, припарковавшей машину у его торговой точки.

Около месяца назад в отдел полиции № 7 поступило заявление от 25-летней автомобилистки о том, что повреждена ее Mazda. Тюменка пояснила, что убирала наледь с лобового стекла припаркованной у продуктового магазина на ул. Амурской машины. Отколовшийся лед она бросила авто.

Это не понравилось владельцу торговой точки, который сделал автовладелице замечание. Между ними завязался словесный конфликт. Мужчина взял кусок наледи, и бросил его в лобовое стекло.

Стражи порядка доставили всех участников конфликта в отдел полиции. Подозреваемым оказался ранее судимый 52-летний местный житель. Экспертиза установила ущерб - около 10 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Максимальное наказание предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.

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# уголовное дело

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