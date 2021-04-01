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Тобольские ученые пытаются посчитать сибирского осетра без изъятия рыбы из воды

Общество, 11:23 13 апреля 2021

tobscience.ru

Ученые Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской академии наук продолжают научно-исследовательские работы по оценке численности сибирского осетра.

Суть проекта, по словам научного руководителя проекта, кандидата биологических наук Андрея Чемагина, заключается в оценке средней плотности осетровых рыб в акватории зимовальных ям гидроакустическим методом без изъятия рыбы из естественной среды обитания и оценке численности молоди на основе размерного ряда зарегистрированного дистанционным эхометрическим зондированием водной толщи.

"В процессе проведения исследований мы можем по соотношению размерных групп учитываемых рыб определить присутствующую долю молоди", - отметил он.

К сожалению ученых, нет специализированной генетической лаборатории и обученных специалистов для проведения исследований рыбы, которые позволяли бы с точностью разграничить молодь естественного нереста и заводского разведения в русловой зимовальной яме.

"Тогда в рамках этого проекта можно было бы говорить о результативности заводского воспроизводства сибирского осетра, то есть насколько эффективно человек участвует в восстановлении ценных пород рыб", - отметил кандидат биологических наук Андрей Чемагин.

По сообщению Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской академии наук, данный проект носит круглогодичный цикл, и рассчитан на два календарных года. В период зимнего периода 2020-2021 годов научные сотрудники Тобольской станции занимались подбором участка для исследований, готовили обзор методических данных, а также провели первые гидроакустические съемки со льда. С началом периода открытой воды исследования будут продолжены на маломерном судне, после чего ученые приступят к обработке полученных результатов.

Евгения Новоселова

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# сибирский осетр

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