ФК "Тюмень" вышел в финал Всероссийского конкурса с проектом "День футбола"

оперштаб Тюменской области оперштаб Тюменской области

Футбольный клуб "Тюмень" признан лучшим профессиональным клубом в области развития массового футбола в региональном этапе конкурса "Россия - футбольная страна!". Такое решение принял Российский футбольный союз.

Заняв первое место среди клубов региона "Урал и Западная Сибирь", ФК "Тюмень" вышел в Национальный этап Всероссийского конкурса с проектом "День футбола", сообщает региональный оперштаб.

В решающем раунде вместе с "Тюменью" призовые места оспорят "Зенит" из Санкт-Петербурга, ЦСКА, "Новосибирск", астраханский "Волгарь", "Коломна" и "Металлург" из Липецка. Авторы трех лучших проектов получат награды на финале БЕТСИТИ Кубка России, который состоится в Нижнем Новгороде 12 мая. Кроме того, победитель сможет побороться за премию UEFA Grassroots Awards, сообщается на официальном сайте ФК "Тюмень".