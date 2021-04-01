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ФК "Тюмень" вышел в финал Всероссийского конкурса с проектом "День футбола"

Спорт, 12:09 13 апреля 2021

оперштаб Тюменской области

Футбольный клуб "Тюмень" признан лучшим профессиональным клубом в области развития массового футбола в региональном этапе конкурса "Россия - футбольная страна!". Такое решение принял Российский футбольный союз.

Заняв первое место среди клубов региона "Урал и Западная Сибирь", ФК "Тюмень" вышел в Национальный этап Всероссийского конкурса с проектом "День футбола", сообщает региональный оперштаб.

В решающем раунде вместе с "Тюменью" призовые места оспорят "Зенит" из Санкт-Петербурга, ЦСКА, "Новосибирск", астраханский "Волгарь", "Коломна" и "Металлург" из Липецка. Авторы трех лучших проектов получат награды на финале БЕТСИТИ Кубка России, который состоится в Нижнем Новгороде 12 мая. Кроме того, победитель сможет побороться за премию UEFA Grassroots Awards, сообщается на официальном сайте ФК "Тюмень".

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