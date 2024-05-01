В Тюменской области особое внимание уделяют поддержке многодетных семей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область демонстрирует, как системная поддержка многодетных семей способствует созданию устойчивого и процветающего общества. Инициативы, направленные на поддержку этих семей, укрепляют социальную структуру и способствуют развитию всей страны. Об этом заявил член Общественной палаты Чувашской Республики Сергей Кудряшов, комментируя торжественную церемонию награждения многодетных родителей.

Счастливые семьи, по его убеждению, не только являются основой общества, но и играют ключевую роль в устойчивом развитии любого региона и страны в целом.

"В Тюменской области особое внимание уделяется поддержке многодетных семей, что подтверждается не только словами, но и конкретными делами и инициативами, - отметил Сергей Кудряшов, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Активная работа региона по реализации Указа президента о социальной поддержке многодетных семей включает в себя не только финансовую помощь, но и создание условий для полноценной жизни и развития".

Этот подход заслуживает распространения и адаптации в других регионах России, чтобы каждая семья чувствовала поддержку и признание на государственном уровне, считает эксперт.

В Тюменской области за период с 2019 по 2024 год построено и реконструировано более 30 детских садов и свыше 30 школ. В ближайшие пять лет планируется строительство еще 12 детских садов.

Приоритетным направлением работы правительства региона остается обеспечение доступности и качества современного образования независимо от места жительства – как в городах, так и в малых поселениях.