Перспективы семейного предпринимательства оценят на форуме в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский ковер, несомненно, станет связующим звеном между участниками форума "Мой бизнес. Земля больших семей", объединит их общие цели и стремления. Такую точку зрения высказал врач-нейрохирург Евгений Васильев (Чувашская республика), прокомментировавший выбор организаторов традиционный тюменский ковер символом форума.

Тюменский ковер, по словам Евгения Васильева, будет не только украшать пространство форума, но и напомнит о том, что семья и бизнес - это две неотъемлемые части жизни, которые нужно развивать и поддерживать вместе.

"Он становится своего рода талисманом для предпринимателей, напоминая им о важности семейных ценностей и совместной работы, - отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Каждый узор на ковре имеет свой смысл и историю, отражающие ценности и принципы, которыми руководствуются участники форума".

Сибирский ковер символизирует развитие предпринимательства, креативных индустрий, семейного дела. С коврами были связаны многие жизненные этапы человека. В интерьере сибирского дома особое место занимали безворсовые и махровые ковры: налавочники, насундучники, настольники, шерстяные паласы-тропинки, цветные дорожки, половики.

Форум "Мой бизнес. Земля больших семей" откроется в Тюменском технопарке 29 мая. Основной темой форума станет семейное предпринимательство. По оценкам экспертов, более 70% предпринимателей в России имеют семейный бизнес.

Семейные компании развивают сферу общественного питания, гостеприимства, создают IT-компании, производят фермерскую продукцию, продукты питания и многое другое.