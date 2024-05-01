Профильные смены "Время Первых" стартовали в пяти лагерях Тюменской области

| Фото: пресс-служба тюменского регионального отделения "Движения Первых" | Фото: пресс-служба тюменского регионального отделения "Движения Первых"

Профильные смены "Время Первых" проходят одновременно в пяти загородных детских центрах Тюменской области. В рамках всероссийского проекта детские лагеря стали площадками для реализации тематических программ и проектов, сообщает пресс-служба регионального отделения "Движения первых".

Так, до 27 мая продлятся смены "Наука и технологии. Труд, профессия и свое дело" в центре "Ребячья республика" и "Развитие лидерских и коммуникативных качеств" в детском центре "Алые паруса". До 28 мая в лагере "Витязь" проходит смена "Культура и искусство", до 26 мая - "Туризм и путешествия. Экология и охрана природы" в лагере им. Гагарина в Заводоуковске и "Равные возможности" в центре "Родник".

Участниками смен стали более 750 школьников со всей Тюменской области – это активисты, волонтёры, победители и призёры городских, региональных, федеральных конкурсов. Ребят ждёт насыщенная программа, включающая в себя лекции, мастер-классы, встречи со спикерами и возможность реализовать собственный проект.