Роман "Дислексия" Светланы Олонцевой обсудят на книжном клубе в Менделеевке
Общество, 09:54 17 мая 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Встреча книжного клуба "Смысл" пройдет в Тюменской областной научной библиотеке (ул. Орджоникидзе, 59) 19 мая в 14 часов. Участники обсудят роман Светланы Олонцевой "Дислексия".
Светлана Олонцева — автор современной прозы, школьный учитель литературы. Героиня книги Саня работала на новостных телеканалах, а потом переехала из Москвы в провинциальный город, чтобы учить школьников литературе.
Книжный клуб "Смысл" начал свою работу в апреле 2023 года. Встречи проходят каждый месяц. Ведет заседания блогер и филолог Ирина Кондратюк, сообщает Менделеевка.
Вход на встречу свободный.
Возрастное ограничение: 18+.