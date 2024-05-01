Роман "Дислексия" Светланы Олонцевой обсудят на книжном клубе в Менделеевке

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Встреча книжного клуба "Смысл" пройдет в Тюменской областной научной библиотеке (ул. Орджоникидзе, 59) 19 мая в 14 часов. Участники обсудят роман Светланы Олонцевой "Дислексия".

Светлана Олонцева — автор современной прозы, школьный учитель литературы. Героиня книги Саня работала на новостных телеканалах, а потом переехала из Москвы в провинциальный город, чтобы учить школьников литературе.

Книжный клуб "Смысл" начал свою работу в апреле 2023 года. Встречи проходят каждый месяц. Ведет заседания блогер и филолог Ирина Кондратюк, сообщает Менделеевка.

Вход на встречу свободный.

Возрастное ограничение: 18+.