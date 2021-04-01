Тюменские дзюдоисты выйдут на татами чемпионата Европы в Лиссабоне

| Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Тюменцы Муса Могушков и Дарья Давыдова примут участие в чемпионате Европы по дзюдо в Лиссабоне с 16 по 18 апреля, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

Муса Могушков представит весовую категорию до 73 кг, а Дарья Давыдова будет участвовать в весе до 63 кг.

Спортсмены поборются не только за награды, но и рейтинговые очки, которые необходимы дзюдоистам, чтобы получить путевку на Олимпийские Игры в Токио-2021. По итогам турнира, победитель запишет на свой счет 700 баллов, обладатель второго места – 490 и третьего – 350.