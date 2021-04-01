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В Ишимском районе запустили пятый крупяной цех

Экономика, 15:48 14 апреля 2021

mcx.gov.ru | Фото: mcx.gov.ru

Ишимский крупозавод открыл второе отделение по переработке зерна в пос. Октябрьском Карасульского сельского поселения. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал первый заместитель главы Ишимского района Сергей Максимов.

"Запланированная производительность ожидается выше, чем в их же цехе в Плешково", - отметил он.

Кроме того, одно из хозяйств, какое, пока говорить рано, добавил Максимов, планирует открыть цех по производству гранулированных кормов для животных.

"При производстве крупы появляются отходы, которые будут использовать для создания гранул - сбалансированного продукта, в котором содержится комплекс витаминов и минералов – хорошее подспорье для животноводов", - подчеркнул замглавы.

На данный момент производством круп в Ишимском районе занимаются четыре сельхозпредприятия. Линейка их продукции включает в себя овсяную, ячневую, пшеничную, перловую крупы и горох.

Инна Кондрашкина

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# Ишимский район , крупа , растениеводство , Сергей Максимов

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