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Сергей Корепанов прокомментировал ситуацию с дефицитом областного бюджета

Экономика, 15:35 15 апреля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ситуацию с дефицитом бюджета Тюменской области в 2021 году прокомментировал председатель регионального парламента Сергей Корепанов.

Он выразил мнение, что ситуация не такая плохая, так как есть механизмы компенсации дефицита. "Насколько я знаю, предполагался выпуск облигаций, сейчас идет речь о том, что деньги будут занимать в коммерческих банках. Я второе не приветствую, считаю, что облигации можно выпускать и полагаю, что та подушка безопасности, которая у нас есть, ее надо использовать, чтобы справиться с теми задачами, которые стоят в первую очередь в социальной сфере", - рассказал он корреспонденту информагентства "Тюменская линия".

Напомним, ранее Сергей Корепанов уже говорил о том, что бояться механизмов компенсации бюджета не стоит – регион занимает вполне устойчивое финансовое положение.

Дарья Казакова, Александр Лабыкин

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# кредиты , областной бюджет , Сергей Корепанов

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