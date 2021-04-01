В Тобольске проведут хакатон для любителей игры "Minecraft"

| Фото: Кванториум-Тобольск | Фото: Кванториум-Тобольск

Любителей игры "Minecraft" приглашают принять участие в онлайн-хакатоне "ГеймерFest" в Тобольске 23 апреля, сообщает "Кванториум-Тобольск".

Онлайн-мероприятие по созданию макета Наукограда в программно-игровой среде Minecraft пройдет в чате Discord.

В хакатоне участвуют проектные группы школьников 11-17 лет. Представить свой проект можно будет в виде презентации или видеообзора готовой работы. Эксперты будут оценивать оригинальность и сложность макета, техническое исполнение и работу в команде.