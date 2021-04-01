В Тюмени 200 человек сдадут кровь в национальный День донора

| Фото: www.tyumsmu.ru/ | Фото: www.tyumsmu.ru/

Более 80 человек сдали кровь на Тюменской областной станции переливания крови утром в национальный День донора 20 апреля. В течение дня специалисты ожидают до 200 донаций, сообщил журналисту "Тюменской линии" главный врач Тюменской областной станции переливания крова Александр Гаврилей.

"Годовой показатель числа доноров в Тюменской области - около 30 тысяч человек, в том числе 2,5 тысячи пришли к нам впервые. Доноры региона делают примерно 50 тысяч крово-плазмодач, работаем по заявкам лечебных учреждений. На донацию к нам приходят совершенно разные люди - волонтеры-медики, студенты, госслужащие, представители бизнеса, депутаты. Сложностей с заготовкой крови и компонентов нет благодаря планомерной работе нашего учреждения, волонтеров, СМИ", - рассказал Александр Гаврилей.

В национальный День донора посетителям станции выдают сувениры. Участие в акции принимают студенты Тюменского государственного медицинского университета – активисты движения "Волонтеры-медики". По данным Тюменкого ГМУ, они сдают кровь и проводят познавательную викторину с посетителями станции, рассказывая о донорском движении, о системе кадрового донорства и об образе жизни, который должны вести кадровые доноры. Предварительно волонтеры-популяризаторы донорства прошли специальную подготовку по этому направлению в Школе волонтера-медика, которая работает на базе университета.

Завершит цикл донорских мероприятий "Донорский квиз". Он состоится 24 апреля в Тюменском ГМУ. Участниками станут школьники и студенты.

Татьяна Ковалева