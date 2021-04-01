В Тюмени 22 кафе и ресторана откроют летние веранды с наступлением теплой погоды

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22 кафе и ресторана смогут открыть летние веранды на улицах Ленина, Республики, 8 Марта, Урицкого, Холодильной, Широтной, М. Горького, Подшибякина в ближайшее время, с наступлением тепла. Работа летних площадок разрешена с 15 апреля по 15 октября, отметили в городском департаменте потребительского рынка.

В ведомстве с 15 апреля начали принимать заявки и на участие в конкурсе "Лучшая территория сезонного обслуживания, прилегающая к стационарному предприятию общественного питания в городе Тюмени". Первые 10 заявлений уже поступили.

Предусмотрено три номинации: "Лучшее летнее кафе города Тюмени в 2021 году" (свыше 30 посадочных мест); "Лучшее летнее кафе города Тюмени в 2021 году" (16 – 30 посадочных мест); "Лучшее летнее кафе города Тюмени в 2021 году" (до 15 посадочных мест).

По словам директора департамента потребительского рынка администрации Тюмени Елены Ерёминой, участникам предоставлено максимум свободы самовыражения, приветствуется оригинальное тематическое и дизайнерское оформление летних кафе.

"Возможно, кто-то увлечется национальным колоритом и интересно его преподнесет. Другой участник будет оценен как лучшее семейное кафе или кафе для встреч с друзьями и даже создаст стену для незабываемых фотографий. Может, кто-то из конкурсантов захочет в своем интерьере рассказать клиентам об истории Тюмени, украсив веранду тематическими картинами, газетами, снимками. Кому-то из участников будет интересно воплотить оригинальное текстильное оформление. При этом для посетителей важно создать уютную, незабываемую и комфортную обстановку. Это может быть детская игровая зона, парковка для велосипедов, Wi-Fi, возможность подзарядки гаджетов", - рассказала она.

Итоги конкурса подведут с 19 по 23 июля. Победителей отметят в день рождения Тюмени с 24 по 31 июля.

Добавим, заявки на участие в городском конкурсе летних кафе принимают до 1 июля по адресу: Тюмень, ул. Мельникайте, 74, каб. 217. Вопросы можно задать по телефонам: 510-927, 510-947.