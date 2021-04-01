Тюменцы назвали составляющие идеального рабочего пространства

| Фото: hh.ru во ВКонтакте | Фото: hh.ru во ВКонтакте

Соблюдать социальную дистанцию на работе считают необходимостью 18 % жителей Тюменской области. Об этом говорит совместное исследование служб HeadHunter и WeWork.

Темой опроса стало понятие идеального рабочего пространства.

Так, 87 % тюменцев уверены, что главное - удобное место, оснащенное всем необходимым. Для 54 % крайне важна близость к дому, для 34 % – тишина или отдельный кабинет. 28 % считают, что в идеальном офисе должна быть кухня или столовая (в крайнем случае – кафе поблизости). Для 22 % важен современный дизайн пространства – и это самый высокий показатель среди регионов России (в целом по стране на дизайн офиса обращают внимание только 9 %).

18 % жителей Тюменской области обратили внимание на соблюдение требований безопасности: социальная дистанция, наличие антисептиков, регулярная уборка и т. д.

Наименее важными оказались наличие специальных мест для отдыха (12 % выбрали этот вариант), а также открытое пространство или openspace и переговорные комнаты (по 6%).

Интересно, что наличие кухни или столовой особенно ценят госслужащие и маркетологи, а наличие специальных мест для отдыха – рабочий персонал. Соблюдение мер безопасности важнее всего для представителей сферы спорта и красоты.