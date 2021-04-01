  • 20 апреля 202120.04.2021вторник
  • USD76,2491
    EUR91,4760
  • В Тюмени 7..9 С 6 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы назвали составляющие идеального рабочего пространства

Общество, 10:38 20 апреля 2021

hh.ru во ВКонтакте | Фото: hh.ru во ВКонтакте

Соблюдать социальную дистанцию на работе считают необходимостью 18 % жителей Тюменской области. Об этом говорит совместное исследование служб HeadHunter и WeWork.

Темой опроса стало понятие идеального рабочего пространства.

Так, 87 % тюменцев уверены, что главное - удобное место, оснащенное всем необходимым. Для 54 % крайне важна близость к дому, для 34 % – тишина или отдельный кабинет. 28 % считают, что в идеальном офисе должна быть кухня или столовая (в крайнем случае – кафе поблизости). Для 22 % важен современный дизайн пространства – и это самый высокий показатель среди регионов России (в целом по стране на дизайн офиса обращают внимание только 9 %).

18 % жителей Тюменской области обратили внимание на соблюдение требований безопасности: социальная дистанция, наличие антисептиков, регулярная уборка и т. д.

Наименее важными оказались наличие специальных мест для отдыха (12 % выбрали этот вариант), а также открытое пространство или openspace и переговорные комнаты (по 6%).

Интересно, что наличие кухни или столовой особенно ценят госслужащие и маркетологи, а наличие специальных мест для отдыха – рабочий персонал. Соблюдение мер безопасности важнее всего для представителей сферы спорта и красоты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# HeadHunter Урал , опрос , работа

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:19 20.04.2021В Тюмени 200 человек сдадут кровь в национальный День донора
10:47 20.04.2021В Тюменской области превышен недельный порог заболеваемости ОРВИ
10:38 20.04.2021Тюменцы назвали составляющие идеального рабочего пространства
10:16 20.04.2021Водитель из Тюмени претендует на звание лучшего таксиста России