Тюменца наказали за погоню, закончившуюся ДТП

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени наказали водителя, устроившего погоню с автоинспекторами. В апреле 2019 года мужчина совершил ДТП на ул. Гольцова областного центра, сообщает пресс-служба суда Ленинского района Тюмени.

Водитель Hyundai Getz 18 апреля 2019 года проигнорировал требования инспектора ДПС об остановке и попытался скрыться. После продолжительной погони мужчина не справился с управлением и устроил ДТП с автомобилем Subaru.

Суд признал тюменца виновным в административном правонарушении и подверг его аресту на 10 суток.