Слушатели радио Dipol FM могут выиграть мангал

Фото пресс-службы ЗАО «Сибинформбюро» Фото пресс-службы ЗАО «Сибинформбюро»

Рубрика #Этопочем, которая выходит каждое буднее утро с 7 до 11 часов в прямом эфире шоу "Контора" на радио Dipol FM - отличная возможность для всех радиослушателей выиграть призы для дачи и отдыха.

Слушателям необходимо угадать или назвать приблизительную стоимость товаров для дачного сезона. Самый удачливый получит приз от радиостанции Dipol FM. К подарку прилагается наклейка "Дачный десант" - именно она и станет шагом к участию в розыгрыше главного атрибута весны – мангала!

Чтобы принять участие в суперигре, достаточно разместить наклейку на любом видном месте своего дачного участка или на автомобиле, сделать фото и выложить в соцсети с двумя хэштегами #ДачныйДесантДипольФМ, #АНСова. Победителя выберут рандомно в конце мая, а вручать мангал ведущие радиостанции приедут лично.

Кстати, наклейку "Дачный десант", дающую право принять участие в розыгрыше мангала, можно получить по адресу: пр. Геологоразведчиков, 28а (офис ЗАО "Сибинформбюро"), и для этого вовсе не обязательно принимать участие в радиоигре.

Остальные подробности - в официальной группе Dipol FM во ВКонтакте и на частоте 105,6 fm.