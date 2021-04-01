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В Тюмени задержали пятерых участников несанкционированной акции

Общество, 20:07 21 апреля 2021

ИА "Тюменская линия"

Пять участников несанкционированной акции задержали в Тюмени спустя полчаса после начала, пишет издание Znak.com.

На центральную площадь вышли протестующие с плакатами. Оцепление подтянули ближе к протестующим, первых двоих задержали. Пока силовиков больше, чем протестующих. На площади собралось более 150 человек, в основном — молодежь.

После задержаний люди начали уходить с площади. После призыва: "Давайте дойдем до площади 400-летия Тюмени! Власть народу, Навальному — свободу!" — началось шествие.

Издание сообщает еще о трех задержаниях, среди которых — сотрудник штаба Сергей Осколков.

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# незаконные акции

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