В Тюмени задержали пятерых участников несанкционированной акции

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Пять участников несанкционированной акции задержали в Тюмени спустя полчаса после начала, пишет издание Znak.com.

На центральную площадь вышли протестующие с плакатами. Оцепление подтянули ближе к протестующим, первых двоих задержали. Пока силовиков больше, чем протестующих. На площади собралось более 150 человек, в основном — молодежь.

После задержаний люди начали уходить с площади. После призыва: "Давайте дойдем до площади 400-летия Тюмени! Власть народу, Навальному — свободу!" — началось шествие.

Издание сообщает еще о трех задержаниях, среди которых — сотрудник штаба Сергей Осколков.