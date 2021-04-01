Противопожарные бригады созданы в каждом предприятии АПК Голышмановского округа

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Противопожарные бригады созданы при каждом предприятии АПК Голышмановского городского округа. Накануне проведена большая разъяснительная работа с руководителями организаций, предприятий и населением о профилактике пожаров.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил первый заместитель главы, начальник АПК Голышмановского городского округа Владимир Попов.

"Сейчас главная задача всех – это сохранить растительность, поля, леса от огня. Существует угроза возгораний. На протяжении последних лет в регионе, у нас в округе были засушливые лето и осень, запаса влаги в почве нет, болота стоят сухие. Поэтому всем нам нужно быть осторожными, беречь природу, не подвергать себя штрафным санкциям", - сказал он.

В эти дни земледельцы округа заняты боронованием многолетних трав По словам начальника АПК округа, боронование пашни пока невозможно из-за переувлажнения, которое сохраняется в связи с низкими температура воздуха по ночам.

"Как только наступят плюсовые температуры ночью, тогда уже можно выходить и на эти виды работ. В целом все предприятия округа готовы к проведению всего цикла весенне-полевых работ", - отметил Владимир Попов.

Анжела Лебедева