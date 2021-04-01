Мужчина погиб при падении с пятого этажа в Тюмени

| Фото: СУ СК РФ Тюменской области | Фото: СУ СК РФ Тюменской области

В Тюмени проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины. По предварительным данным, он сорвался с высоты пятого этажа при выполнении ремонтных работ на балконе утром 24 апреля.

Как сообщает СУ СК РФ по Тюменской области, тело мужчины 1977 года рождения обнаружено около 11 часов на козырьке подъезда многоэтажного жилого дома по ул. Ямской

Следователи устанавливают причины трагедии, проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы.