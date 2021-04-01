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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Мужчина погиб при падении с пятого этажа в Тюмени

Происшествия, 15:03 24 апреля 2021

СУ СК РФ Тюменской области | Фото: СУ СК РФ Тюменской области

В Тюмени проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины. По предварительным данным, он сорвался с высоты пятого этажа при выполнении ремонтных работ на балконе утром 24 апреля.

Как сообщает СУ СК РФ по Тюменской области, тело мужчины 1977 года рождения обнаружено около 11 часов на козырьке подъезда многоэтажного жилого дома по ул. Ямской

Следователи устанавливают причины трагедии, проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы.

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# следователи

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