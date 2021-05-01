Александр Моор поздравил тюменцев с Первомаем

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Тюменцы всегда умели добиваться поставленных целей и продолжают показывать высокие результаты во многих профессиональных сферах деятельности. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя тюменцев с Праздником Весны и Труда.

Глава региона полагодарил земляков за талант и упорство, ответственный и добросовестный труд, за вклад в развитие промышленного и творческого потенциала Тюменской области.

Особые слова признательности губернатор адресовал старшему поколению и трудовым династиям, которые бережно хранят и передают молодежи славные трудовые традиции. Александр Моор пожелал всем тюменцам здоровья, счастья, оптимизма, благополучия, мира и весеннего настроения.

Евгений Бабенко