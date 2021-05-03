В голышмановские школы требуются педагоги

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

13 вакансий для учителей есть в Голышмановском городском округе в 2022 году. Востребованы учителя начальных классов, русского языка и литературы, математики, физики, иностранного языка, истории и обществознания. Также нужны ассистент и тьютор для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Администрация муниципалитета планирует потратить почти три миллиона рублей на приобретение жилья для работников сферы образования, рассказала председатель окружного комитета финансов Любовь Григорьева.

Кроме того, Малышенская школа участвует в программе "Земский учитель", если в село приедет учитель математики, то получит единовременную компенсационную выплату в размере миллиона рублей, пишет "АиФ - Западная Сибирь".