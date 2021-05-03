  • 3 мая 20213.05.2021понедельник
  • В Тюмени 8..10 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В голышмановские школы требуются педагоги

Общество, 13:33 03 мая 2021

edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

13 вакансий для учителей есть в Голышмановском городском округе в 2022 году. Востребованы учителя начальных классов, русского языка и литературы, математики, физики, иностранного языка, истории и обществознания. Также нужны ассистент и тьютор для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Администрация муниципалитета планирует потратить почти три миллиона рублей на приобретение жилья для работников сферы образования, рассказала председатель окружного комитета финансов Любовь Григорьева.

Кроме того, Малышенская школа участвует в программе "Земский учитель", если в село приедет учитель математики, то получит единовременную компенсационную выплату в размере миллиона рублей, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:44 03.05.2021Тюменцы могут стать волонтерами на форуме "Утро"
14:06 03.05.2021Тюменцы споют песни военных лет в День Победы
13:50 03.05.2021Тюменец Виктор Пормейстер представит ASMR-спектакль "Услышь мой шёпот"
13:33 03.05.2021В голышмановские школы требуются педагоги