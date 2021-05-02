При пожаре в Тюменской области погибла женщина

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Тело женщины обнаружили на месте пожара в с. Пахомова Ишимского района утром 2 мая. Об этом рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Елена Григорьева.

Сообщение о пожаре в частном жилом деревянном доме №13 на ул. Центральная поступило огнеборцам в 7 часов 37 минут. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через десять минут. К этому моменту дом был охвачен по всей площади.

"Пожар ликвидировали в 8 часов 40 минут. Погибла женщина. Есть один пострадавший – мужчина", – сообщила Елена Григорьева.

В тушении принимали участие 15 человек личного состава. Было задействовано пять единиц техники. Причина трагедии устанавливается.

Инна Пахомова