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При пожаре в Тюменской области погибла женщина

Происшествия, 18:43 02 мая 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Тело женщины обнаружили на месте пожара в с. Пахомова Ишимского района утром 2 мая. Об этом рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Елена Григорьева.

Сообщение о пожаре в частном жилом деревянном доме №13 на ул. Центральная поступило огнеборцам в 7 часов 37 минут. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через десять минут. К этому моменту дом был охвачен по всей площади.

"Пожар ликвидировали в 8 часов 40 минут. Погибла женщина. Есть один пострадавший – мужчина", – сообщила Елена Григорьева.

В тушении принимали участие 15 человек личного состава. Было задействовано пять единиц техники. Причина трагедии устанавливается.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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